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Ла Лига: «Гранада» вылетела в Сегунду из-за победы «Кадиса»

Ла Лига: «Гранада» вылетела в Сегунду из-за победы «Кадиса» 22 мая в чемпионате Испании прошли два матча 38-го тура. «Гранада» на стадионе «Лос-Карменес» играла с «Эспаньолом», а в параллельной встрече «Алавес» на «Мендисорросе» принимал «Кадис».
Футбол
23 мая 2022 г. 06:32
Ла Лига: «Гранада» вылетела в Сегунду из-за победы «Кадиса»

22 мая в чемпионате Испании прошли два матча 38-го тура. «Гранада» на стадионе «Лос-Карменес» играла с «Эспаньолом», а в параллельной встрече «Алавес» на «Мендисорросе» принимал «Кадис».

Как передает Report, встреча между «Гранадой» и «Эспаньолом» закончилась нулевой ничьей.

«Гранада» с 38 очками финишировала в чемпионате Испании на 18-й строчке и вылетела в Сегунду. «Эспаньол» с 42 очками расположился на 14-й позиции.

Встреча между «Алавесом» и «Кадисом» закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Энтони Лосано.

«Алавес» с 31 очком занял последнее место в турнирной таблице и вылетел в Сегунду. Победа позволила «Кадису» подняться с зоны вылета и закрепиться на 17-й строчке с 39 очками.

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