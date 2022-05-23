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Ла Лига: «Атлетико» и завоевал бронзовые медали чемпионата Испании

Ла Лига: «Атлетико» и завоевал бронзовые медали чемпионата Испании В ночь с 22 на 23 мая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико».
Футбол
23 мая 2022 г. 08:02
Ла Лига: «Атлетико» и завоевал бронзовые медали чемпионата Испании

В ночь с 22 на 23 мая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико».

Как передает Report, гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился полузащитник Родриго Де Пауль. На 68-й минуте забил нападающий Анхель Корреа. На 90+3-й минуте один мяч отыграл хавбек Хон Альдалур.

По итогам завершившегося сезона в чемпионате Испании «Атлетико» с 71 очком расположился на третьей строчке в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали первенства. «Реал Сосьедад» набрал 62 очка, баски заняли шестое место в таблице. Отметим, что «Атлетико» сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а «Реал Сосьедад» - в Лиге Европы.

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