Ла Лига: «Атлетико» и завоевал бронзовые медали чемпионата Испании

В ночь с 22 на 23 мая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико».

В ночь с 22 на 23 мая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Атлетико».

Как передает Report , гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился полузащитник Родриго Де Пауль. На 68-й минуте забил нападающий Анхель Корреа. На 90+3-й минуте один мяч отыграл хавбек Хон Альдалур.

По итогам завершившегося сезона в чемпионате Испании «Атлетико» с 71 очком расположился на третьей строчке в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали первенства. «Реал Сосьедад» набрал 62 очка, баски заняли шестое место в таблице. Отметим, что «Атлетико» сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а «Реал Сосьедад» - в Лиге Европы.