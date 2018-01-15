"Кяпяз" встретится в Анталье с южнокорейским клубом

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Определился последний соперник "Кяпяз" в проверочном матче в период турецкого сбора.

Как сообщает Report, гянджинский клуб встретится в Анталье с южнокорейской командой "Тэджон Ситизен" ("Daejeon Citizen").

Матч пройдет 25 января.

Отметим, что "желто-синие" проведут в соседней стране 4 проверочных матча. Трое из соперников определились ранее. 22 января "Кяпяз" встретится с клубом "Вииторул" (Констанца, Румыния), 28 января - с командой "Ягеллония" (Белосток, Польша), 31 января - со "Спартаком" (Суботича, Сербия).