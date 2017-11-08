 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Кяпяз" оштрафован АФФА за не обеспечение должного ухода за травяным покрытием игрового поля

    Нефтчи понес убыток за сломанные скамейки в секторе болельщиков

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Дисциплинарного комитета АФФА приняли меры, связанные с событиями, произошедшими в 2 матчах XI тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, на встрече с "Карабахом" клуб "Кяпяз" был оштрафован на 800 манатов, так как не обеспечил должного ухода за травяным покрытием игрового поля.

    А на матче с "Зиря" были сломаны скамейки в секторе болельщиков "Нефтчи". Дисциплинарный комитет решил, что счет, который представит "Зиря" относительно нанесенного стадиону ущерба, оплатит клуб "Нефтчи". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi