"Кяпаз" заключит контракт с футболистом игравшим против "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Определился еще один футболист, которого "Кяпаз" включит в состав в зимнем перерыве.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Гянджи Юнис Гусейнов.

Он отметил, что футболист чемпиона Грузии "Самтредиа" Гиули Манджгаладзе уже находится в лагере команды. С 26-летним полузащитником будет заключен контракт сроком на 1 год и 6 месяцев.

Отметим, что гражданин Грузии и Украины Манджгаладзе летом прошлого года в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов участвовал в обоих матчах против "Карабаха".