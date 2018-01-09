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    "Кяпаз" заключит контракт с футболистом игравшим против "Карабаха" в Лиге Чемпионов

    Полузащитник Самтредиа находится в лагере команды Гянджи

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Определился еще один футболист, которого "Кяпаз" включит в состав в зимнем перерыве.

    Об этом Report сообщил главный тренер команды Гянджи Юнис Гусейнов.

    Он отметил, что футболист чемпиона Грузии "Самтредиа" Гиули Манджгаладзе уже находится в лагере команды. С 26-летним полузащитником будет заключен контракт сроком на 1 год и 6 месяцев.

    Отметим, что гражданин Грузии и Украины Манджгаладзе летом прошлого года в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов участвовал в обоих матчах против "Карабаха".

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