"Кяпаз” отказался от участия в еврокубках в сезоне 2018/2019

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Клуб "Кяпаз” отказался от участия в еврокубках в футбольном сезоне 2018/2019.

Об этом Report сообщили в гянджинском клубе. Приостановившие борьбу в Кубке Азербайджана в текущем сезоне, занимающие последнее восьмое место в Премьер лиге с семью баллами "сине-желтые" не обратились в группу лицензирования АФФА для участия в материковых турнирах.

Другим не обратившимся для участия в еврокубках в будущем сезоне является клуб "Сабаил". Дебютант Премьер лиги не может выступать в еврокубках 2018/2019, т.к. три сезона не играл в различных лигах чемпионата страны.

Отметим, что руководитель группы лицензирования АФФА Эльчин Мамедов заявил 18 января Report, что не все клубы Премьер лиги обратились для участия в еврокубках в будущем сезоне.