Кямран Гулиев: Не попадание в Евролигу станет для "Нефтчи" неудачей

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Работать в этом клубе – честь для любого. Приглашение поступило от спонсоров, тренеров. Решение вступило в силу в пятницу на прошлой неделе".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил новый президент клуба "Нефтчи" Кямран Гулиев.

Приглашенный на данную должность из клуба "Сумгайыт" К.Гулиев представил нового спортивного директора "Нефтчи" Джейхуна Султанова.

После он ответил на вопросы о новых назначениях в клубе: "Я пока не знаю сотрудников клуба. Людей нужно узнать. Основные качества честность, самоотверженность и верность. В этом клубе будут играть люди, достойные "Нефтчи". Мы должны поработать над нездоровым имиджем, создавшийся вокруг "Нефтчи". В ближайшую неделю спортивный директор подготовит для меня отчет. Я получу более точную информацию о положении команды. Мы постарается пройти в Евролигу. Не участие в Евролиге второй год подряд будет для нас неудачей ".

Новый руководитель клуба заявил, что на новые трансферы "Нефтчи" не будет тратиться больше нужного: "Футболист, достойный 5 манатов, не будет получать в "Нефтчи" 10 манатов. Наша проблема не только в раздутых зарплатах, хотя это имеет место. Основанная проблема - выступление игроков, достойные уровня "Нефтчи". Сейчас будет неправильно рассматривать чьи-то зарплаты. Летом будет рассмотрена зарплата ряда игроков".