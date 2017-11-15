Кямран Джабраилов: Участники договорных матчей могут быть лишены свободы сроком от 6 до 8 лет - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с представителем УЕФА в АФФА Кямраном Джабраиловым о договорных матчах.

- На встрече с представителями выступающих в I Дивизионе клубов 13 ноября с вашим участием основной темой обсуждения были договорные матчи. Из какой необходимости вытекала эта встреча?

- В программах УЕФА есть инструкции по проведению просветительских презентаций для игроков, футбольного сообщества. Эта встреча организована в соответствии с этим планом и в течение сезона они будут продолжены.

- Какие темы охватила презентация?

- На встрече была предоставлена информация в связи с правовыми основами договорных матчей. В связи с этим существует Конвенция Совета Европы, членом которого является и Азербайджан. Мы говорили о внесении изменений в Уголовный кодекс. Напомним, что участие в договорных матчах может стать причиной уголовной ответственности. Мы коснулись изменений, внесенных в Закон Азербайджанской Республики о физической культуре и спорте. Мы заявили, что борьба против манипуляции спортивными соревнованиями - государственная политика.

- Каковы основные методы борьбы против договорных матчей?

- В связи с этим у УЕФА очень большой опыт. Эту работу осуществляют в форме конкретной системы. На местах сотрудничают с правоохранительными органами, прокуратурой. Также существуют контракты УЕФА с букмекерскими компаниями, работают в этой области. В случае наличия подозрительных ставок, об этом сообщают в УЕФА. И они делают анализ и, подготовив детальный отчет, направляют его в структуру, проводящую игру.

- В предыдущие годы в связи с договорными матчами в местной прессе неоднократно была распространена информация. Такие данные вы будете учитывать?

- Конечно, мы хотим работать всесторонне. Будут учитываться получившие место в СМИ сообщения. Однако в этом процессе более важное значение придается отчетам УЕФА, они берутся за основу. Потому что есть решение Спортивного арбитражного суда (CAS), что отчеты УЕФА обоснованные и достаточно детализированы. По этой причине мы относимся серьезно. Естественно, если в прессе будет обоснованная информация, мы учтем ее и поблагодарим за сотрудничество.

- В чем заключаются положения Дисциплинарных правил ФИФА и УЕФА, а также АФФА в связи с договорными матчами?

- В Дисциплинарных правилах УЕФА были определены ограничения в связи с наказаниями, однако договорные матчи составляют исключение. То есть может применяться и пожизненное наказание.

- Какие изменения были внесены в Уголовный кодекс в связи с договорными матчами?

- Изменения были приняты в ноябре 2016 года. Параллельно с этим, также были внесены изменения в Закон Азербайджанской Республики о физической культуре и спорте. В Уголовном кодексе предусмотрено наказание в двух формах. К первой категории относятся лица, привлекшие к этой работе спортсмена, тренера или судью. Ко второй - субъекты спортивной общественности. В связи со всеми ими предусмотрена уголовная ответственность. Если сказать проще, возможно лишение свободы сроком от 3 до 6 лет. За повторное нарушение или в случае совершения преступления группой лиц - от 6 до 8 лет лишения свободы.