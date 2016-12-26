Кямран Агаев прокомментировал вопрос об уходе из клуба "Боавишта"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Того, кто не скучает по Родине, я бы назвал невежей. У человека, который не думает о своей Родине, не может быть достоинства".

Об этом в заявлении Report сказал вратарь национальной сборной Азербайджана Кямран Агаев, касаясь заявления о возможном уходе из португальского клуба "Боавишта".

30-летний вратарь резко отреагировал на продемонстрированную к его заявлению негативную реакцию: "Некоторые пишут, что Кямран - папенькин сынок. Тот, кто пишет это, не имеет достоинства. Я скучаю по отцу. Разве может быть иначе? Отец мне советует создать семью. Он прожил уже большую часть жизни. Конечно же я буду скучать по нему. Когда я остался без команды, некоторые смеялись. Что же с нашими не так? Некоторые считают, что Родина не думает о них. Это мы должны думать о Родине, а не Родина о нас. Я скучаю по Родине и не говорю, что создам семью. Пока по контракту я принадлежу команде "Боавишта". Создание семьи – большая ответственность. Даже если ты женатый, можно уехать и жить в Европе. Можно давать советы, но не поучать".

К.Агаев также отметил о вероятности выступления в клубе "Сумгайыт": "Я люблю команду "Сумгайыт". Когда я остался без команды, именно "Сумгайыт" распахнул передо мной свои двери. Я бы хотел вернуться и играть в этом клубе. Я приехал, потому что соскучился по Родине. Я не играю в футбол ради денег. У меня все есть".

Отметим, что у Кямрана Агаева действующий контракт с "Боавишта" до конца текущего сезона.