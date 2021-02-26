Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения

Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа.

Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу состоялась пресс-конференция Кумана перед матчем чемпионата Испании против "Севильи". Во время общения с журналистами у 57-летнего специалиста потекла кровь из носа, из-за чего он был вынужден покинуть пресс-конференцию. Отмечается, что за последнее время подобное случилось с Куманом во второй раз. Клуб объяснил это побочным эффектом от лекарств, которые принимает голландец.