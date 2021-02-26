О нас
Report Georgia
Аудио новости

Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения

Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа.
Футбол
26 февраля 2021 г. 21:36
Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения
Рональд Куман

Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман досрочно закончил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу состоялась пресс-конференция Кумана перед матчем чемпионата Испании против "Севильи". Во время общения с журналистами у 57-летнего специалиста потекла кровь из носа, из-за чего он был вынужден покинуть пресс-конференцию. Отмечается, что за последнее время подобное случилось с Куманом во второй раз. Клуб объяснил это побочным эффектом от лекарств, которые принимает голландец.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi