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    ​Кубок Германии: "Боруссия" победила "Баварию" - ВИДЕО

    Хозяева впервые в истории не забили ни одного пенальти в послематчевой серии

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Дортмундская "Боруссия" выиграла по пенальти у мюнхенской "Баварии и вышла в финал Кубка Германии по футболу.

    Как передает Report, основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Мюнхене, завершилось со счетом 1:1.

    "Бавария" вышла вперед на 30-й минуте благодаря голу Роберта Левандовски, "Боруссия" сравняла счет на 75-й минуте. Мяч провел Пьер-Эмерик Обамеянг. В серии послематчевых пенальти хозяева впервые в истории не забили ни одного пенальти и дортмундцы победили 2:0.

    Соперником дортмундцев станет победитель пары "Арминия" – "Вольфсбург".

    Финал Кубка Германии пройдет 30 мая в Берлине.

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