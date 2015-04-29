​Кубок Германии: "Боруссия" победила "Баварию" - ВИДЕО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Дортмундская "Боруссия" выиграла по пенальти у мюнхенской "Баварии и вышла в финал Кубка Германии по футболу.

Как передает Report, основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Мюнхене, завершилось со счетом 1:1.

"Бавария" вышла вперед на 30-й минуте благодаря голу Роберта Левандовски, "Боруссия" сравняла счет на 75-й минуте. Мяч провел Пьер-Эмерик Обамеянг. В серии послематчевых пенальти хозяева впервые в истории не забили ни одного пенальти и дортмундцы победили 2:0.

Соперником дортмундцев станет победитель пары "Арминия" – "Вольфсбург".

Финал Кубка Германии пройдет 30 мая в Берлине.