Кубок Азербайджана: Известен еще один полуфиналист

Состоялся очередной ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Состоялся очередной ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, "Кешля" встретилась в Гяндже с представителем первого дивизиона с "Кяпаз".

Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Рахман Гаджиев (58-я минута) и Анатоле Абанг (90-я минута).

Таким образом, по итогам двух встреч (первый - 1:0), "Кешля" вышла в полуфинал. Соперником столичного представителя на этом этапе станет победитель пары "Зиря" - "Нефтчи".

Отметим, что вчера в четвертьфинале "Карабах" обыграл "Габала" со счетом 3:0, а "Сумгайыт" "Сабаил" 2:1.

Матчи 1/2 финала пройдут 21 и 29 апреля.