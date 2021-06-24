Кубок Америки-2021: Третья кряду победа Бразилии

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе "Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян" состоялся матч четвертого тура группового этапа Кубка Америки-2021 между сборными Бразилии и Колумбии, который завершился победой хозяев поля - 2:1.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе "Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян" состоялся матч четвертого тура группового этапа Кубка Америки-2021 между сборными Бразилии и Колумбии, который завершился победой хозяев поля - 2:1.

Как передает Report, счет в игре был открыт уже на 10-й минуте встречи крайним полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом с передачи Хуана Куадрадо. Лишь на 78-й минуте Бразилии усилиями Роберто Фирмино удалось сравнять счет в матче. На 10-й компенсированной минуте Бразилия вырвала победу после гола с углового в исполнении Каземиро.

Таким образом, Бразилия с девятью очками в трех играх остается лидером турнирной таблицы группы B, сборная Колумбии (4) - на втором месте. Замыкает "тройку" сборная Перу (4), а Эквадор (2) и Венесуэла (2) занимают, соответственно, четвертое и пятое места.