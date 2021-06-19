О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок Америки-2021: Аргентина оказалась сильнее Уругвая

Кубок Америки-2021: Аргентина оказалась сильнее Уругвая В Бразилиа (Бразилия) на стадионе "Манэ Гарринча - Национальный" состоялся матч второго тура группы А Кубка Америки-2021 между сборными Аргентины и Уругвая.
Футбол
19 июня 2021 г. 06:51
Кубок Америки-2021: Аргентина оказалась сильнее Уругвая
Лионель Месси

В Бразилиа (Бразилия) на стадионе "Манэ Гарринча - Национальный" состоялся матч второго тура группы А Кубка Америки-2021 между сборными Аргентины и Уругвая.

Как передает Report, встреча завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 1:0.

Победу аргентинцам принес забитый мяч уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного хавбека Гвидо Родригеса, выступающего в Испании за "Бетис". Результативной передачей отметился звездный нападающий Лионель Месси, который в первом туре забил шикарный мяч со штрафного в ворота Чили (1:1).

Таким образом, Аргентина набирает четыре очка в двух матчах и делит с Чили первую строчку в турнирной таблице группы A, замыкает тройку Парагвай, в активе которого 3 очка. Уругвай и Боливия - без набранных очков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
18 июня 2021 г. 12:22
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi