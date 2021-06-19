Кубок Америки-2021: Аргентина оказалась сильнее Уругвая

В Бразилиа (Бразилия) на стадионе "Манэ Гарринча - Национальный" состоялся матч второго тура группы А Кубка Америки-2021 между сборными Аргентины и Уругвая.

В Бразилиа (Бразилия) на стадионе "Манэ Гарринча - Национальный" состоялся матч второго тура группы А Кубка Америки-2021 между сборными Аргентины и Уругвая.

Как передает Report, встреча завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 1:0.

Победу аргентинцам принес забитый мяч уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного хавбека Гвидо Родригеса, выступающего в Испании за "Бетис". Результативной передачей отметился звездный нападающий Лионель Месси, который в первом туре забил шикарный мяч со штрафного в ворота Чили (1:1).

Таким образом, Аргентина набирает четыре очка в двух матчах и делит с Чили первую строчку в турнирной таблице группы A, замыкает тройку Парагвай, в активе которого 3 очка. Уругвай и Боливия - без набранных очков.