Кубка Испании: "Барселона" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/2 финала - ВИДЕО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Барселона" победила мадридский "Атлетико" со счетом 2:1 во первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон".

В составе "Барселоны" голы забили Луис Суарес (7-я минута) и Лионель Месси (33). У хозяев отличился Антуан Гризманн (59).

Ответный поединок состоится 7 февраля в Барселоне.

В другом полуфинале Кубка Испании встретятся "Алавес" и "Сельта", которые первый матч сыграют в четверг в Виго.