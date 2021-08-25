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Криштиану Роналду получил травму перед матчем со сборной Азербайджана

Криштиану Роналду получил травму перед матчем со сборной Азербайджана Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог продолжить тренировку с командой.
Футбол
25 августа 2021 г. 15:16
Криштиану Роналду получил травму перед матчем со сборной Азербайджана

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог продолжить тренировку с командой.

Как сообщает Report, из-за травмы руки 35-летний нападающий покинул поле в сопровождении врачей.

Клуб не прокомментировал состояние здоровья португальского игрока.

Участие Роналду в составе сборной Португалии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 со сборными Азербайджана и Ирландии в сентябре теперь под вопросом. Португалия обнародует состав команды на матчи отборочного турнира 26 августа.

Матч между сборными Азербайджана и Португалии пройдет 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRonaldu Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl problemlə üzləşib

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