Криштиану Роналду получил травму перед матчем со сборной Азербайджана

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог продолжить тренировку с командой.

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог продолжить тренировку с командой.

Как сообщает Report, из-за травмы руки 35-летний нападающий покинул поле в сопровождении врачей.

Клуб не прокомментировал состояние здоровья португальского игрока.

Участие Роналду в составе сборной Португалии в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 со сборными Азербайджана и Ирландии в сентябре теперь под вопросом. Португалия обнародует состав команды на матчи отборочного турнира 26 августа.

Матч между сборными Азербайджана и Португалии пройдет 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.