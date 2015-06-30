 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Криштиану Роналду может участвовать в Рио-2016

    Об этом сообщил президент Федерации футбола Португалии

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Португалии и испанского "Реал Мадрида" Криштиану Роналду может участвовать на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомиш.

    По его словам, хотя сборные команды на стартующем с 3 августа футбольном турнире сформированы из футболистов в возрасте до 23 лет, для трех игроков возрастного ценза нет: "Мы обсуждаем этот вариант. Можем заказать трех футболистов старше 23-х лет. Роналду входит в число кандидатов, однако переговоры с ним пока не проводились".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi