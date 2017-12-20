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    Криштиану Роналду готовится к матчу с "Барселоной" по индивидуальной программе

    Сегодня 32-летний футболист тренировался отдельно от общей группы

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий испанского "Реал Мадрида" Криштиану Роналду готовится к матчу с "Барселоной" по индивидуальной программе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Football Espana, сегодня 32-летний футболист тренировался отдельно от общей группы.

    Роналду ощущал дискомфорт в икроножной мышце после финала клубного чемпионата мира, в котором "Реал" 16 декабря выиграл со счетом 1:0 у "Гремио". При этом сам футболист, общаясь с журналистами после игры, заверил, что будет готов к противостоянию с "Барселоной".

    Отметим, что 23 декабря мадридской команде предстоит принять на своём поле "Барселону" в матче XVII тура чемпионата Испании.

    Матч начнется в 16:00 по бакинскому времени. 

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