Криштиану Роналду поставил несколько рекордов Лиги чемпионов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду поставил несколько рекордов в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как передает Report, в матче, завершившемся со счетом 3:0 в пользу его команды, португальский нападающий стал лучшим футболистом, выполнив хет-трик.

32-летний форвард, забивший 400 голов в "Реал Мадриде", стал лучшим бомбардиром в истории клуба. С другой стороны, он попал в историю как первый футболист, выполнивший хет-трик во второй подряд игре в "плей-офф" Лиги чемпионов.

До этого на ответной игре ¼ финала на встрече с немецкой "Баварией" Роналду забил три гола. В том матче "королевский клуб" выиграл в дополнительное время со счетом 4:2.

Португальский форвард догнал по количеству хет-триков в Лиге чемпионов Лионеля Месси из "Барселоны". В настоящее время у обоих нападающих по 7 таких показателей.

Отметим, что Криштиану Роналду перешел в "Реал Мадрид" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед".