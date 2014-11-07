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    "Коринтианс" открывает кладбище для футбольных фанатов

    Болельщики смогут найти свое последнее пристанище рядом с любимыми игроками

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Бразильский футбольный клуб "Коринтианс" открывает собственное кладбище, на котором болельщики, если пожелают, смогут найти свое последнее пристанище рядом с любимыми игроками.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, кладбище "Коринтианс навсегда" расположено в пригороде Сан-Паулу и насчитывает до 70 тысяч участков.

    Некрополь станет также местом упокоения легендарных игроков команды.

    Клуб "Коринтианс" - один из самых популярных в стране, у него около 25 млн болельщиков.

    Как рассказал исполнительный директор компании-распорядителя Рикардо Полито, кладбище будет иметь конференц-залы, ресторан, озеро, ландшафтный парк и собственный заповедник.

    Земельные участки будут стоить - в зависимости от близости к могиле футбольной звезды – от 1 тыс. 870 до 3 тыс. 240 долларов.

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