"Коринтианс" открывает кладбище для футбольных фанатов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Бразильский футбольный клуб "Коринтианс" открывает собственное кладбище, на котором болельщики, если пожелают, смогут найти свое последнее пристанище рядом с любимыми игроками.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, кладбище "Коринтианс навсегда" расположено в пригороде Сан-Паулу и насчитывает до 70 тысяч участков.

Некрополь станет также местом упокоения легендарных игроков команды.

Клуб "Коринтианс" - один из самых популярных в стране, у него около 25 млн болельщиков.

Как рассказал исполнительный директор компании-распорядителя Рикардо Полито, кладбище будет иметь конференц-залы, ресторан, озеро, ландшафтный парк и собственный заповедник.

Земельные участки будут стоить - в зависимости от близости к могиле футбольной звезды – от 1 тыс. 870 до 3 тыс. 240 долларов.