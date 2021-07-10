Копа Америка: Названы лучшие игроки турнира

Нападающий сборной аргентины Лионель Месси и форвард команды Бразилии Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки по футболу.

Нападающий сборной аргентины Лионель Месси и форвард команды Бразилии Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Неймар забил на турнире два гола и сделал три результативные передачи. На счету Месси четыре забитых мяча и пять голевых передач.

"Невозможно выбрать только одного игрока, потому что в этом соревновании два лучших игрока. Оба являются финалистами, они показали высокий уровень, будучи главными действующими лицами турнира", - говорится в заявлении группы технических исследований КОНМЕБОЛ.

Напомним, что сборные Бразилии и Аргентины сыграют в финале Кубка Америки. Встреча пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 04:00.