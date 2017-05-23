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    Конте признан лучшим тренером сезона в АПЛ по версии лиги

    По итогам сезона лондонская команда выиграла АПЛ и чемпионат Англии

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер «Челси» Антонио Конте признан лучшим наставником минувшего сезона чемпионата Англии.

    Как передает Report, об этом информирует пресс-служба АПЛ.

    По итогам сезона лондонская команда в пятый раз в истории выиграла АПЛ и в шестой — чемпионат Англии. «Челси» опередил «Тоттенхэм Хотспур», который занял второе место, на семь очков.

    Также «Челси» установил рекорд АПЛ по количеству побед за сезон, выиграв 30-й матчей в чемпионате. Лондонцы улучшили своё же достижение, установленное в сезонах-2004/05 и 2005/06: тогда «Челси» одержал по 29 побед.

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