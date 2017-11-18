Конте пообещал сбрить бороду в случае поражения "Челси" "Карабаху"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер команды "Челси" Антонио Конте на пресс-конференции перед сегодняшним гостевым матчем с "Вест Бромвич Альбион" в рамках XII тура Премьер-лиги Англии появился с заметной щетиной.

Как сообщает Report, облик итальянского специалиста удивил журналистов.

Конте объяснил, что начал отращивать бороду по желанию своей жены: "Моя жена сказала, что мне один раз стоит попробовать отрастить бороду. Делаю это впервые. По предстоящему матчу посмотрим, принесёт ли мне это удачу или нет. Постараюсь изменить свой внешний вид только потому, что так решила моя жена".

На вопрос сохранит ли он бороду до первого поражения "Челси", 48-летний специалист, рассмеявшись, ответил, что да: "Надеюсь, что в конце сезона у меня будет огромная борода".

Отметим, что матч "Вест Бромвич Альбион" - "Челси" состоится в 19:00 по бакинскому времени. 22 ноября "Челси" станет гостем "Карабаха" в рамках игры V тура Лиги чемпионов. Матч пройдет на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:00 по местному времени.