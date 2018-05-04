Конте: если "Челси" хочет сохранить надежду на ЛЧ, надо побеждать "Ливерпуль"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Если "Челси" хочет сохранить надежду на ЛЧ, надо побеждать "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Челси" Антонио комментируя ожидания от матча с "Ливерпулем" (6 мая) в чемпионате Англии.

"Если мы хотим сохранить надежду квалифицироваться в Лигу чемпионов, нам необходимо побеждать, и у "Ливерпуля", как мы уже хорошо знаем, хорошая команда. Будет нелегко, но, если мы хотим сохранить надежду, нам нужно получить три очка.

Не знаю, подходящий ли сейчас момент для игры с ними, но, несомненно, с ними ожидаешь тяжелого матча и должен быть готов к битве. Очень важно провести хороший матч, но мы готовы.

Разумеется, мы должны сыграть очень внимательно, особенно с учётом их первого матча с «Ромой». Та встреча показала: если им предоставить много пространства за линией обороны, они могут быть очень опасны. У «Ливерпуля» есть три исключительных игрока, которые очень хорошо используют пространство при игре в атаке. Мы должны быть очень компактны и должным образом подготовиться к игре.

Конечно, "Ливерпуль" хочет завершить сезон наилучшим образом. Не думаю, что матч в Лиге чемпионов повлияет на них", — цитирует Конте сайт "Челси".