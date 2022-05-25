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Компани покинул пост главного тренера «Андерлехта»

Компани покинул пост главного тренера «Андерлехта» «Андерлехт» 25 мая объявил, что защитник Венсан Компани покинул пост главного тренера команды.
Футбол
25 мая 2022 г. 21:14
Компани покинул пост главного тренера «Андерлехта»

«Андерлехт» 25 мая объявил, что защитник Венсан Компани покинул пост главного тренера команды.

Как передает Report, об этом клуб сообщил на официальном сайте.

В августе 2020 года Компани, выступавший за «Андерлехт» играющим тренером, завершил карьеру игрока и занялся тренерской деятельностью.

Ранее появилась информация, что бельгиец возглавит английский «Бернли».

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Бернли» занял 18-е место в турнирной таблице АПЛ и вылетел в Чемпионшип. Команду возглавлял Шон Дайч, после его отставки должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Майкл Джексон.

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