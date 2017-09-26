Команда "Рома" прибыла в Баку на матч с "Карабахом" - ФОТО

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Баку прибыли члены итальянской команды "Рома" для встречи с "Карабахом" во II туре группового раунда Лиги чемпионов.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев "желто-красных" встретила группа болельщиков.

Не делая никаких заявлений, члены команды направились к ожидающему их автобусу.

Отметим, что на сегодняшний вечер на Бакинском олимпийском стадионе запланированы тренировка клуба "Рома" и пресс-конференция главного тренера Эусебио Ди Франческо.

Предстоящий 27 сентября на том же стадионе матч начнется в 20:00.