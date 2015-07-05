Команды правительств России и Азербайджана провели футбольный матч

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Футбольная команда правительства Азербайджана в товарищеском футбольном матче проиграла коллегам из России.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Далга Арена" в пригороде Баку и завершилась со счетом 2:6.

В составы команд входили члены правительства, депутаты, ветераны спорта.

В состав азербайджанской сборной вошли первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев, министр образования Микаил Джаббаров, министр связи и высоких технологий - Али Аббасов и другие.

Россию представляли заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, чемпион мира по хоккею Александр Овечкин, который выступил в роли голкипера и др.

В каждой команде было по 11 игроков. Матч проходил в два тайма по 30 минут каждый.

На 28-й минуте первый гол в ворота хозяев забил Александр Новак. Не прошло и двух минут, как мяч во второй раз побывал в воротах азербайджанской команды. Его забил бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков. Он же стал автором третьего, четвертого и пятого голов (31, 40, 43 минуты).

Хозяевам удалось сократить разрыв в счете на 50-й минуте - гол в ворота российской команды забил бывший футболист сборной Азербайджана Шахин Диниев. Однако очень скоро россияне отличились вновь: шестой мяч побывал в воротах азербайджанской команды после точного удара руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. На последней минуте матча азербайджанской команде удалось забить еще один гол.