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Команда Намика Алескерова одержала важную победу

Команда Намика Алескерова одержала важную победу Свой очередной матч за турецкий "Бурсаспор" провел игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров.
Футбол
8 мая 2022 г. 19:13
Команда Намика Алескерова одержала важную победу

Свой очередной матч за турецкий "Бурсаспор" провел игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров.

Как сообщает Report, 27-летний полузащитник принял участие в домашнем матче 36-го тура 1-й лиги против "Умраниеспор". Опытный игрок, начавший матч на скамейке запасных, на 75-й минуте вышел на поле вместо Дженка Энвера Шахина.

Встреча завершилась победой представителя Бурсы со счетом 3:2.

После этого успеха, "Бурсаспор", набрав 41 очко, поднялся на 16-е место в турнирной таблице, тем самым выйдя из зоны "вылета".

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Версия на азербайджанском языке Namik Ələskərovun komandası vacib qələbə qazanıb

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