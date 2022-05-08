Команда Намика Алескерова одержала важную победу

Свой очередной матч за турецкий "Бурсаспор" провел игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров.
Как сообщает Report, 27-летний полузащитник принял участие в домашнем матче 36-го тура 1-й лиги против "Умраниеспор". Опытный игрок, начавший матч на скамейке запасных, на 75-й минуте вышел на поле вместо Дженка Энвера Шахина.
Встреча завершилась победой представителя Бурсы со счетом 3:2.
После этого успеха, "Бурсаспор", набрав 41 очко, поднялся на 16-е место в турнирной таблице, тем самым выйдя из зоны "вылета".