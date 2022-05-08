Команда Намика Алескерова одержала важную победу

Свой очередной матч за турецкий "Бурсаспор" провел игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров.

Свой очередной матч за турецкий "Бурсаспор" провел игрок сборной Азербайджана Намик Алескеров.

Как сообщает Report, 27-летний полузащитник принял участие в домашнем матче 36-го тура 1-й лиги против "Умраниеспор". Опытный игрок, начавший матч на скамейке запасных, на 75-й минуте вышел на поле вместо Дженка Энвера Шахина.

Встреча завершилась победой представителя Бурсы со счетом 3:2.

После этого успеха, "Бурсаспор", набрав 41 очко, поднялся на 16-е место в турнирной таблице, тем самым выйдя из зоны "вылета".