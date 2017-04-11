Количество обеспеченных газом абонентов превысило 2,036 млн

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте 2017 года в Производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 27 554 новых абонента.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", из них 12 570 абонентов приходятся на Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, 14 984 - на регионы.

Таким образом, количество обеспеченных бытовым газом абонентов по стране достигло 2 036 014.

На 1 апреля 422 мечетям и религиозным храмам выделен лимит на бесплатное использование газа.