Патрик ​Клюйверт: "Месси нуждается в Роналду"

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Бывший форвард "Барселоны" и сборной Голландии Патрик Клюйверт поделился мнением о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Как передает Report, он также высказался о нынешнем варианте каталонского клуба.

"Месси - это настоящий подарок футболу. Однако я полагаю, что Лионель нуждается в таком сопернике, как Криштиану, который не позволяет ему расслабляться. Они оба фантастические игроки, которые намного опережают остальных. Чем отличается нынешняя "Барса" от той, в которой играл я? Во многом тем, что теперь у нее один ключевой игрок: Месси. Возможно, в мои времена нагрузка в команде была распределена более равномерно. Однако даже сейчас Лео нуждается во всех тех футболистах, которые окружают его", - сказал он.