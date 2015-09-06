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    Патрик ​Клюйверт: "Месси нуждается в Роналду"

    Бывший форвард Барселоны поделился мнением о противостоянии Месси и Роналду

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Бывший форвард "Барселоны" и сборной Голландии Патрик Клюйверт поделился мнением о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    Как передает Report, он также высказался о нынешнем варианте каталонского клуба.

    "Месси - это настоящий подарок футболу. Однако я полагаю, что Лионель нуждается в таком сопернике, как Криштиану, который не позволяет ему расслабляться. Они оба фантастические игроки, которые намного опережают остальных. Чем отличается нынешняя "Барса" от той, в которой играл я? Во многом тем, что теперь у нее один ключевой игрок: Месси. Возможно, в мои времена нагрузка в команде была распределена более равномерно. Однако даже сейчас Лео нуждается во всех тех футболистах, которые окружают его", - сказал он.

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