Клубу "Карабах" засчитано техническое поражение

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА присудил техническое поражение клубу "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, причиной этому послужило то, что агдамский клуб в VIII туре Премьер-лиги Азербайджана в ходе матча с клубом "Сабаиль", окончившегося победой "Карабаха" со счетом 1:0, выпустил на поле футболиста, имя которого не было включено в протокол.

Имени Аббаса Гусейнова не было в заявке на матч, однако во второй половине игры главный тренер Гурбан Гурбанов выпустил его на поле вместо капитана Рашада Садыхова. Поэтому результат встречи был аннулирован и "Карабаху" засчитано техническое поражение со счётом 0:3. В то же время клуб оштрафован на 8 тысяч манатов.

Отметим, что встреча завершилась победой "Карабаха" со счётом 1:0. Ранее Дисциплинарный комитет АФФА присудил техническое поражение в Премьер-лиге клубу "Зиря". АФФА также в I Дивизионе наказала "Сабаил-2", присудив клубу техническое поражение.