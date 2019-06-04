​Клубный рейтинг УЕФА - “Карабах”опередил Милан и Фейеноорд

УЕФА опубликовал рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт, рейтинг рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

“Реал” снова возглавил рейтинг. Мадридский клуб набрал 146,000 очков.

Футбольный клуб “Карабах” (Агдам) находится на самой высокой ступени в списке Азербайджанских клубов. Kлуб набрал 22,000 очкови оставив позади команды Милан, Фейеноорд, Лестер Сити, Реал Сосьедад, Панатинаикос и Трабзонспор.

Габала располагается на 173-ий позиции (6250 баллов). Кешла занимает 273-ю строчку (3000), Нефтчи 274-ю (3250). Зира занимает 275-е место (0,500) и Капаз 276-е (0,500).