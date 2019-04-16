Клубы обеспокоены проведением финала Кубка Азербайджана в Нахчыване на стадионе без освещения

На сегодняшнем заседании комитета клубов АФФА в первую очередь обсудили вопрос лимита для юных футболистов в Премьер лиге Азербайджана в 2019-2020-ом сезоне.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Риад Рафиев сказал на брифинге после заседания. Он сообщил, что в обсуждениях участвовали представители Профессиональной футбольной лиги и главный тренер сборной Азербайджана по футболу U-21 Милан Обрадович.

Р. Рафиев сказал, что еще один вопрос в повестке заседания был связан со временем проведения игр: "Дни становятся длиннее. Мы считаем, что будет лучше изменить время игр и назначить их на более позднее время".

Председатель комитета также сказал, что была выражена обеспокоенность проведением финала Кубка Азербайджана на стадионе без искусственного освещения: "На самом деле проведение финала в регионе прекрасная мысль. Просто есть нюансы, которые обсуждались. Например, говорится, что финал кубка Азербайджана состоится в Нахчыване. Но там на стадионе нет искусственного освещения. 19 мая будет теплая погода. Какие будут приняты меры в связи с этим? Обсуждались такие вопросы".

Председатель комитета сказал, что на заседании было предложено пересмотреть некоторые пункты в дисциплинарном кодексе.

И наконец, обсуждалось, куда были потрачены средства, выделенные УЕФА на детский футбол.

Очередное заседание назначено на 14 мая.