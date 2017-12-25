Клуб "Сумгайыт" реализовал очередной трансфер

https://report.az/storage/news/50a67edb94ec1b1f7903160534ab1530/604809ed-3c58-4174-a835-611d44b0821d_292.jpg
Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ После Эльнура Абдуллаева, во время перерыва "Сумгайыт" реализовал очередной трансфер.
Как сообщает Report, "Сумгайыт" пригласил в состав клуба выступавшего в "Зиря" Ниджата Гурбанова.
С 25-летним полузащитником заключен контракт на 1,5 года. В новом клубе он будет выступать под номером 17.
Отметим, что за свою карьеру Ниджат Гурбанов, кроме клуба "Зиря", защищал честь команд "Симург", "Нефтчи", АЗАЛ и "Кяпяз".
Sport DepartmentАвтор новости