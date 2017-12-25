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    Клуб "Сумгайыт" реализовал очередной трансфер

    Заключен контракт с покинувшим команду Зиря Ниджатом Гурбановым

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ После Эльнура Абдуллаева, во время перерыва "Сумгайыт" реализовал очередной трансфер.

    Как сообщает Report, "Сумгайыт" пригласил в состав клуба выступавшего в "Зиря" Ниджата Гурбанова.

    С 25-летним полузащитником заключен контракт на 1,5 года. В новом клубе он будет выступать под номером 17.

    Отметим, что за свою карьеру Ниджат Гурбанов, кроме клуба "Зиря", защищал честь команд "Симург", "Нефтчи", АЗАЛ и "Кяпяз". 

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