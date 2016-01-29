Клуб ​"Сумгайыт" представил заявку

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Сумгайыт" сделал заявку на 22 футболиста для второй половины сезона 2015/2016 в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, в список, представленный в Профессиональную футбольную лигу, включены новые трансферы Салахат Агаев, Расим Рамалданов, Вагиф Джавадов, Ниджат Мухтаров и Ильгар Гусейнов.

Вратарь С.Агаев будет выступать в новой команде под номером 1, защитник Р.Рамалданов - под номером 99, полузащитники В.Джавадов - 70, Н.Мухтаров - 8, а И.Гусейнов - под номером 23.

Отметим, что в зимнем перерыве "Сумгайыт" расстался с 7 футболистами.