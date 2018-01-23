Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаиль" пригласил на просмотр футболиста сборной Молдовы Евгения Кочука.

Как сообщает Report, на данный момент 25-летний полузащитник получил место в стартовом составе на проверочном матче "Сабаиля" с украинским "Черноморцем" на сборах в Турции.

Отметим, что в 2012-2016 годах Евгений Кочук играл на родине в клубе "Дачия". Перешедший в 2016 году в словацкий клуб "Жилина" полузащитник здесь стал товарищем по команде нападающего сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева и завоевал золотую медаль чемпионата страны. С 2015 года он провел в составе сборной Молдовы 4 матча.