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    Клуб "Нефтчи" осуществил трансфер испанского нападающего

    Даниэль Сеговия оденет в Нефтчи форму под номером 12

    Баку. 2 февраля REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" осуществил последний трансфер в период зимнего перерыва.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с испанским форвардом Даниэлем Сеговия подписан контракт сроком на 1,5 года. 

    31-летний футболист за свою карьеру выступал в таких клубах, как “Райо Вальекано”, “Фуэнлабрада”, “Альхесирас”, “Реал Сарагоса", "Атлетико Пинто", "Конкенсе", "Атлетико Балеарес",  "Олимпик Марсель", "Адмира Ваккер" и "Вольфсберг". 

    Даниэль Сеговия оденет в "Нефтчи" форму под номером 12.

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