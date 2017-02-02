Клуб "Нефтчи" осуществил трансфер испанского нападающего

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Баку. 2 февраля REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" осуществил последний трансфер в период зимнего перерыва.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с испанским форвардом Даниэлем Сеговия подписан контракт сроком на 1,5 года.
31-летний футболист за свою карьеру выступал в таких клубах, как “Райо Вальекано”, “Фуэнлабрада”, “Альхесирас”, “Реал Сарагоса", "Атлетико Пинто", "Конкенсе", "Атлетико Балеарес", "Олимпик Марсель", "Адмира Ваккер" и "Вольфсберг".
Даниэль Сеговия оденет в "Нефтчи" форму под номером 12.
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