Клуб "Нефтчи" осуществил трансфер испанского нападающего

Баку. 2 февраля REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" осуществил последний трансфер в период зимнего перерыва.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с испанским форвардом Даниэлем Сеговия подписан контракт сроком на 1,5 года.

31-летний футболист за свою карьеру выступал в таких клубах, как “Райо Вальекано”, “Фуэнлабрада”, “Альхесирас”, “Реал Сарагоса", "Атлетико Пинто", "Конкенсе", "Атлетико Балеарес", "Олимпик Марсель", "Адмира Ваккер" и "Вольфсберг".

Даниэль Сеговия оденет в "Нефтчи" форму под номером 12.