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    Клуб "Кешля" заключил контракт с 5 футболистами и новым тренером

    Годовой контракт заключен только с камерунским полузащитником Херве Тчами

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Клуб "Кешля" оформил отношения с футболистами, привлеченными в состав в зимний перерыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, столичный клуб заключил шестимесячный контракт с нападающим Вагифом Джавадовым, игроком средней линии, аргентинцем Пабло Подио, защитником Магсадом Исаевым и вратарем Кямраном Агаевым.

    А с камерунским полузащитником Херве Тчами заключен годовой контракт.

    Кроме того, в "Кешля" приступил к работе новый тренер. Между клубом и Сергеем Ревутом заключен контракт. С.Ревут будет работать помощником главного тренера Юрия Максимова.

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