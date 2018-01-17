Клуб "Кешля" заключил контракт с 5 футболистами и новым тренером

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Клуб "Кешля" оформил отношения с футболистами, привлеченными в состав в зимний перерыв.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, столичный клуб заключил шестимесячный контракт с нападающим Вагифом Джавадовым, игроком средней линии, аргентинцем Пабло Подио, защитником Магсадом Исаевым и вратарем Кямраном Агаевым.

А с камерунским полузащитником Херве Тчами заключен годовой контракт.

Кроме того, в "Кешля" приступил к работе новый тренер. Между клубом и Сергеем Ревутом заключен контракт. С.Ревут будет работать помощником главного тренера Юрия Максимова.