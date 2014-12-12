​Клуб "Карабах" выступил против изменения лимита легионеров

Баку. 12 декабря. REPORT/ Вице-президент азербайджанского клуба "Карабах" Тахир Гезаль высказался по поводу распространившихся информаций о возможном изменении лимита легионеров в Topaz Премьер-лиге по футболу.

Как сообщает Report, об этом официоз клуба заявил на сегодняшней пресс-конференции.

По словам Т.Гезаля, в случае отсутствия лимита каждая команда может добиться успеха, привлекая в свой состав множество легионеров: "Однако это не залог успеха и нам нужны азербайджанские футболисты. Нынешняя схема построена так, что каждый добивается успеха довольно быстро. Если лимит будет большим, добиться победы с легионером легко. Естественно, если футболист будет не местным, успех может принести его имя. Однако я не могу с уверенностью сказать, что лимит легионеров необходимо повысить. Мы сами должны воспитать азербайджанских футболистов и завоевывать вместе с ними победы".

Отметим, что согласно действующему уставу, в Topaz Премьер-лиге в стартовом составе клубов выходить на поле разрешается максимум 6-и иностранцам.