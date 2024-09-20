"Карабах" крупно обыграл "Нефтчи" в матче 7-го тура Премьер-лиги

Агдамский "Карабах" дома со счетом 4:0 обыграл бакинский "Нефтчи" в матче 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Агдамский "Карабах" дома со счетом 4:0 обыграл бакинский "Нефтчи" в матче 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла на "Азерсун Арене".

Счет был открыт на 18-й минуте, игрок бакинцев Роберт Бауэр записал в свой актив автогол. Остальные мячи "Карабаха" забили на 29-й минуте Олавио Жуниньо, на 45+3-й минуте Яссин Бензия, а на 90+1-й минуте Леандро Андраде.

После этого результата "скакуны", набрав 15 очков, поднялись на первую строчку турнирной таблицы. У "Нефтчи" в активе 4 очка, он делит 8-9 места с "Сабаил", при том, что у последнего игра в запасе.

Отметим, что изначально встреча должна была пройти на "Нефтчи Арене", однако столичный клуб обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) с просьбой изменить место проведения игры в связи с тем, что на его стадионе продолжаются ремонтные работы.

После получения официального согласия "Карабаха", Лига поменяла местами матчи "Нефтчи" - "Карабах" 7-го тура и "Карабах" - "Нефтчи" 15-го тура.