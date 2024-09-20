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Стартуют игры II тура футбольного турнира памяти погибших журналистов

Стартуют игры II тура футбольного турнира памяти погибших журналистов В Баку 21 сентября стартуют игры II тура третьего традиционного турнира по мини-футболу среди любительских команд в память о погибших журналистах Азербайджана.
Футбол
20 сентября 2024 г. 12:11
Стартуют игры II тура футбольного турнира памяти погибших журналистов

В Баку 21 сентября стартуют игры II тура третьего традиционного турнира по мини-футболу среди любительских команд в память о погибших журналистах Азербайджана.

Как сообщает Report, турнир приурочен ко Дню восстановления государственной независимости Азербайджана – 18 Октября и Дню Победы – 8 Ноября.

Матчи групп A и D состоятся 21 сентября. Сначала в 19:00 встретятся команды Turan и Report, затем в 20:00 - "Гошабулаг" и Baku WS.

Цель турнира, организованного Футбольной Академией Ardanış и сайтом Rakus.az при поддержке Бакинской теннисной академии, - почтить память отважных борцов, отдавших свои жизни в Первой и Второй Карабахских войнах, и память журналистов Чингиза Мустафаева, Казимаги Керимова, Османа Мирзоева, Алы Мустафаева, Фахраддина Шахбазова, Арифа Гусейнзаде и Салатын Аскеровой, Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова.

В турнире, который продлится до 18 октября, соревнуются 12 команд - Report, Turan, "Ветераны", "Гянджляр" (Baku TV), "Гошабулаг", Baku.WS, АЗЕРТАДЖ, "Арданыш", "Зафар 44", "Гойче", "Нариманлы" и AzTV.

Информационную поддержку традиционному памятному турниру оказывают Азербайджанское государственное телевидение (AzTV), Baku TV, АЗЕРТАДЖ, информационное агентство Report, портал BAKU.WS, сайты Rakus.az и Manshet.az.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid jurnalistlərin xatirəsinə həsr olunan futbol turnirində II turun oyunları keçiriləcək

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