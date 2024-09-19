Завершился второй игровой день I тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Во второй игровой день I тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялись ещё 6 матчей.

Во второй игровой день I тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялись ещё 6 матчей.

Как сообщает Report , в следующих четырех встречах самого престижного клубного турнира Европы "Селтик" (Шотландия) одержал победу дома над "Слованом" (Словакия), а "Боруссия" (Германия) выиграла на выезде у "Брюгге" (Бельгия).

ПСЖ (Франция) оказался сильнее "Жироны" (Испания), а матч "Манчестер Сити" (Англия) против "Интера" (Италия) завершился без голов.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

18 сентября

I тур

"Болонья" (Италия) – "Шахтер" (Украина) 0:0

"Спарта" (Чехия) – "Зальцбург" (Австрия) 3:0

"Брюгге" (Бельгия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0:3

"Селтик" (Шотландия) – "Слован" (Словакия) 5:1

"Манчестер Сити" (Англия) – "Интер" (Италия) 0:0

ПСЖ (Франция) – "Жирона" (Испания) 1:0

Отметим, что первый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершится 19 сентября.