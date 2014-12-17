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    Президент Азербайджана выделил клубу "Карабах" 1 млн. манатов

    ​Минфину поручено обеспечить в предусмотренном порядке выделение указанной в распоряжении суммы

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об успешном участии футбольного клуба "Карабах" в Евролиге.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за успешное участие футбольного клуба "Карабах" в Евролиге, достойное представление страны и заслуги в развитии футбола из предусмотренного в госбюджете 2014 года резервного фонда президента Азербайджанской Республики клубу выделено 1 млн. манатов.

    Минфину поручено обеспечить в предусмотренном порядке выделение указанной в распоряжении суммы.  

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