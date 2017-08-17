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    Клуб "Карабах" прокомментировал жалобу "Копенгагена" на Максима Медведева

    Амрах Челикал: Если УЕФА накажет нашего футболиста, мы подадим апелляцию

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ "Копенгаген" имеет право пожаловаться УЕФА на Максима Медведева.

    Об этом Report заявил исполнительный директор клуба "Карабах" Амрах Челикал, комментируя жалобу в УЕФА на капитана команды Максима Медведева после первой игры в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов с датским представителем "Копенгагеном".

    По словам представителя клуба, утверждение, что Медведев в борьбе за мяч на 20-й минуты встречи в Баку намеренно ударил игрока соперника Пьера Бенгтссона, не имеет оснований, и положительный ответ УЕФА на жалобу противника не кажется реальным: "Это был обычный игровой эпизод в борьбе за мяч. Я не думаю, что УЕФА накажет нашего футболиста. Если это произойдет, мы в свою очередь подадим апелляцию".

    Отметим, что решение по жалобе "Копенгагена" УЕФА огласит сегодня.

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