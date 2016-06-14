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    Клуб "Габала" выставил на трансфер двух футболистов

    Легионеры тренируются в Габале в индивидуальной форме

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" выставил на трансфер двух футболистов.

    Как сообщили Report в клубе, это эстонец Сергей Зенёв и украинец Алексей Антонов. 

    Выступления обеих футболистов в прошлом сезоне не  устроили главного тренера Романа Григорчука и руководство клуба. Им рекомендовано найти себе новую команду или тренироваться в заменяющем составе. В настоящее время основная команда тренируется в Баку, в легионеры довольствуются индивидуальными тренировками в Габале. 

    Отметим, что клуб "Габала" заключил контракт с Сергеем Зенёвым и Алексеем Антоновым сроком на 1 год.

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