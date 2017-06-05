Клуб "Габала" представил еще два новых трансфера

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Приступивший к подготовке к сезону 2017/2018 футбольный клуб "Габала" усилил состав еще двумя футболистами.

Как сообщает Report, "красно-черные", заключившие до этого контракт с Ильгаром Гурбановым, на этот раз пригласили в свой состав Агиля Мамедова и Эльвина Мамедова, с каждым из которых заключили годовой контракт.

Агиль Мамедов, родившийся в Нахчыване 1 мая 1989 года, начал карьеру в клубе "Баку".

Вратарь, выступавший в "Баку" (2007-2014) и "Нефтчи" (2015-2016), сезон 2016/17 провел в АЗАЛ. Голкипер, игравший в сборной Азербайджана U-21, в 2015 году дебютировал в основной сборной и вышел на один матч.

Уроженец Товуза Эльвин Мамедов (родился 18 июня 1988 года) приступил к профессиональной карьере в "Туране" в 2005 году, где выступал до 2007 года. Затем полузащитник защищал честь команд "Интер" (2008-2009, 2014-2015), "Карабах" (2009-2011, 2015), "Баку" (2011-2014) и "Зиря" (2016).

В 2008 году Э.Мамедов, участвовавший в сборных Азербайджана U-17, U-19 и U-21, дебютировал в национальной команде. В составе сборной Эльвин вышел на 37 игр и забил 7 мячей.