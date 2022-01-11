Клуб "Габала" подписал контракт с бразильским нападающим

Продолжая подготовку ко второй половине сезона премьер-лиги Азербайджана, "Габала" провела свой первый трансфер во время зимнего перерыва.

Продолжая подготовку ко второй половине сезона премьер-лиги Азербайджана, "Габала" провела свой первый трансфер во время зимнего перерыва.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, к команде присоединился Патрик Робсон де Соуза Монтейрон.

Бразильский нападающий находится в аренде у австрийского клуба "Адмира". 24-летний южноамериканец будет носить форму "Габалы" 1,5 года.

Патрик начал свою профессиональную карьеру в Бразилии, играя за "Америка" (Рио-де-Жанейро), "Бонсусессо" и "Фрибуркенсе". Выступавший за австрийский "Хорн" в сезоне 2020/21, он перешел в "Адмиру" прошлым летом.