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Клуб "Габала" подписал контракт с бразильским нападающим

Клуб "Габала" подписал контракт с бразильским нападающим Продолжая подготовку ко второй половине сезона премьер-лиги Азербайджана, "Габала" провела свой первый трансфер во время зимнего перерыва.
Футбол
11 января 2022 г. 23:56
Клуб Габала подписал контракт с бразильским нападающим

Продолжая подготовку ко второй половине сезона премьер-лиги Азербайджана, "Габала" провела свой первый трансфер во время зимнего перерыва.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, к команде присоединился Патрик Робсон де Соуза Монтейрон.

Бразильский нападающий находится в аренде у австрийского клуба "Адмира". 24-летний южноамериканец будет носить форму "Габалы" 1,5 года.

Патрик начал свою профессиональную карьеру в Бразилии, играя за "Америка" (Рио-де-Жанейро), "Бонсусессо" и "Фрибуркенсе". Выступавший за австрийский "Хорн" в сезоне 2020/21, он перешел в "Адмиру" прошлым летом.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" braziliyalı hücumçu ilə müqavilə bağlayıb

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