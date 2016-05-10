​Клуб "Бавария" произвел трансфер португальского футболиста

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Бавария" (Германия) произвел первый официальный трансфер.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, мюнхенская "Бавария" получила пополнение в лице португальского полузащитника Ренату Санчеса.

18-летний футболист подписал 5-летний контракт.

Что же касается суммы трансферной компенсации за игрока, "Бавария" выплатит 35 млн. евро.

Кроме того, представитель Мюнхена договорился и с Мацем Хуммельсом, надевшим форму "Боруссии". 27-летний защитник скоро пройдет медосмотр. После этого стороны подпишут 5-летний контракт.