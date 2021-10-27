Килиан Мбаппе окончательно решил перейти в "Реал"

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе перейдет в мадридский "Реал".

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе перейдет в мадридский "Реал".

Как передает Report со ссылкой на "Sky Sport", об этом сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, у француза уже есть контракт с мадридским клубом. Он сможет подписать его не ранее февраля. Сообщается, что Килиан уже принял окончательное решение и только очень большая неожиданность может заставить его передумать. Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца сезона. Таким образом, в «Реал» он перейдёт свободным агентом.

Напомним, Килиан выступает за ПСЖ с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Действующий контракт Мбаппе с французским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах Лиги 1.