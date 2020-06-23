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"Кешля" заключила контракт с покинувшим "Нефтчи" футболистом

​"Кешля" заключила контракт с покинувшим "Нефтчи" футболистом

Турал Ахундов

Футбольный клуб "Кешля" реализовал первый трансфер в межсезонье.

Как передает Report, столичный представитель усилился защитником Туралом Ахундовым.

32-летний футболист за свою карьеру выступал за "Мугань" "Ряван","Симург", "Кяпяз" и "Сумгайыт". Его последним клубом был "Нефтчи".

Отметим, что сегодня Кешля продлила соглашения с 4 футболистами – Русланом Амирджановым, Азером Салахлы, Тарланом Гулиевым и Вусалом Искендерли. Ранее в стан "черно-белых" перешел покинувший "Кешля" 23-летний защитник Джабир Амирли. Вместе с тем, Нефтчи не стал предлагать новые контракты Славику Алхасову и Руслану Гурбанову. 

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