​"Кешля" заключила контракт с покинувшим "Нефтчи" футболистом

Турал Ахундов https://report.az/storage/news/054b8f9c14ac63c2677a5e7fe171a17f/ddd813f4-0130-4583-ba8e-3af26661ad1c_292.jpg

Футбольный клуб "Кешля" реализовал первый трансфер в межсезонье.

Как передает Report, столичный представитель усилился защитником Туралом Ахундовым.

32-летний футболист за свою карьеру выступал за "Мугань" "Ряван","Симург", "Кяпяз" и "Сумгайыт". Его последним клубом был "Нефтчи".

Отметим, что сегодня Кешля продлила соглашения с 4 футболистами – Русланом Амирджановым, Азером Салахлы, Тарланом Гулиевым и Вусалом Искендерли. Ранее в стан "черно-белых" перешел покинувший "Кешля" 23-летний защитник Джабир Амирли. Вместе с тем, Нефтчи не стал предлагать новые контракты Славику Алхасову и Руслану Гурбанову.